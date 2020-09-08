中職〉新王牌布雷克先發 獅要中止4連敗

統一獅隊上周客場流浪陷入4連敗泥沼，丟掉下半季龍頭寶座，本周回到主場台南，今（8）日起與暫居排頭的富邦悍將2連戰，獅隊推出新王牌洋投布雷克掛帥，對決富邦的資深洋投羅力。

布雷克本季戰績4勝1敗、自責分率3.45，自從轉回先發崗位，最近5戰取得4勝，有3場優質先發，自責分率2.93為陣中最穩定。8月26日曾出戰富邦，主投7局、失1分，拿下勝投；被打擊率僅1成60非常出色，不過對左打就高達3成，富邦中心棒次蔣智賢、林益全均是強力左打，布雷克須嚴加提防，才能為獅隊中止4連敗。

今年是羅力在中職的第8個球季，戰績4勝8敗、自責分率4.77。以往大都名列前茅，今年卻跌跌撞撞，下半季僅拿下1勝，目前已5連不勝，本季至今僅拿4勝也是歷年最差，其中當然也有運氣不佳的緣故。

羅力本季有2場對戰獅，拿下1勝1敗；唯一的勝投就是7月30日主投7局、失3分，以優質先發內容奪勝。如何恢復以往「除獅機」的身手，幫助球隊保住龍頭寶座，就看今天的表現了。

(中時 )