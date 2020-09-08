快艇今天靠著保羅喬治的32分出色發揮，以及里歐納德在比賽最後1分47秒的右手中指「麻辣鍋」建功，最終113比107逆轉擊敗金塊，系列賽取得2比1領先優勢。

保羅喬治18投10中，攻下32分、4籃板、4助攻、2抄截，賽後受訪時表示，金塊是一支強悍的球隊，我們必須每場保持著高強度的防守，幸好有著里歐納德、路威廉斯以及貝弗利，才能贏得這場比賽。

快艇在第二節最多落後12分，第四節發動12比2攻勢逆轉超前，而最精彩的一幕就發生在最後1分47秒，賈瑪莫瑞切入單手扣籃，里歐納德躍起封阻，只見里歐納德的右手中指強悍的搧了賈瑪莫瑞一記「麻辣鍋」，不但沒讓莫瑞得分，還狠狠的打擊了金塊士氣，里歐納德可說是快艇能夠保住勝利的關鍵人物。

快艇除了保羅喬治外，里歐納德攻守俱佳23分、14籃板、6助攻，馬可斯莫里斯12分，哈瑞爾11分，路威廉斯10分、5籃板。

金塊功虧一簣與勝力擦身而過，約基奇32分、12籃板、8助攻，賈瑪莫瑞14分、9助攻，麥克波特18分、10籃板，米爾沙普與葛蘭特各11分，蓋瑞斯哈里斯10分、6助攻。

(中時 )