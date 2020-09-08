台中66歲羅婦爬樓梯喘吁吁，且有心跳加快情形，日前更因腳痛不良於行，原以為心臟退化，不料就診心臟內科後，意外發現罹患肺腺癌。院方安排基因檢測，並使用標靶藥物配合電療後，原本還要坐輪椅就診的羅婦，現在已經可以自己走路。

羅姓婦人今年2月初因為腳痛不良於行，坐輪椅到豐原醫院心臟內科就診。她說，原以為心臟出問題，爬樓梯容易喘，心跳常常100下以上，沒想到是罹患肺腺癌；幸好符合標靶藥物治療的條件，經標靶治療及電療28次，1個多月後，體力慢慢恢復，現在已經可以自己走路。

豐原醫院胸腔內科主任邱振峰表示，羅婦看診初期都是坐輪椅到門診，當時的她身體非常虛弱，食慾也不好，整個人非常瘦弱無力；現在不只吃得好、體重增加、體力恢復，也慢慢回到以往正常生活起居。

豐原醫院精準實驗室主任姜淑芬博士說明，許多癌症治療都有標靶藥物，若沒有先檢測患者哪個基因產生變異，即便使用標靶治療也是無效。初次標靶治療後，產生基因抗藥突變或治療反應不佳的患者，仍需要做後續精準基因檢測，費用由患者自付，目前健保僅給付癌症患者一生一次，期望未來能增加給付次數。

(中時 )