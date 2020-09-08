針對美豬進口爭議，嘉義市政府開出第一槍，將食品安全管理自治條例修正案送往議會，下周二、三讀，若通過，只要在嘉義市檢出含有瘦肉精的豬肉，即使符合中央容許標準仍會開罰3萬到10萬元，預計於自治條例中修訂，台南市長黃偉哲說，台南市早在5年前就開槍，通過自治條例要求美豬零檢出，嘉義市晚台南好多年，至於議員提出修正案，他尊重立法權，但地方立法跟中央還是要一致，但地方自治條例碰到中央法規是否有效，拭目以待。

黃偉哲強調，「樹頭站乎在，毋驚樹尾做風颱」，若消費者不吃、不用、不買，進口豬肉就沒市場，「殺頭生意有人做，賠本生意沒人做」。

他舉加利口罩為例，如果台灣對外國進口口罩沒信心，那外國進口的口罩自然就不會在台灣生存，就算僥倖進來或仿冒進來或假MIT進來的，最後還是會被揪出來，如果台灣消費者喜歡用外國口罩，就算政府嚴禁，嚴禁半天人家還是會走私、會偷渡、會夾帶進來，口罩如此，豬肉也是如此，如果大家都愛用國產豬肉，進口就沒有空間。

他說，另外一個反證是牛肉，美國牛肉進口2012年以後就有萊克多巴胺了，結果為什麼美國牛肉進口數量反而越來越多？因為市場接受。當初禁止美國牛肉進口，我們用的是澳洲牛肉，結果美國牛肉一開放，美國牛肉市占率就超過澳洲牛肉，進口數量從2012年2萬多公噸，後來變成6萬5000多公噸，成長近3倍。

「現在希望國人不要吃進口豬肉，愛用國產的話，自然就會對政府執法、對整體農民利益有保障。」他說，如果消費者不喜歡本產豬肉，那農民政府怎麼促銷，或怎麼禁絕進口豬肉，其實效果都會大打折扣。

黃偉哲今早也特別前往保安市場視察豬肉商品供應與銷售狀況，呼籲攤商參考國內各大賣場標示肉類產地，實施自主管理及配合驗證機構的稽核措施。截至目前，台南共發出580張「國產豬」標誌，「國產牛」標誌則有69張。

(中時 )