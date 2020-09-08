財政部「黑客松盃」即日起徵件 11/7舉行決賽 13:592020/09/08 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部因應創新財政資料應用，財政部財政資訊中心主辦「財政部部長盃黑客松」活動，每團隊3到6人共同組成，就目前可使用的財政資料，結合應用政府各單位相關開放資料，規劃「為民服務創新模式」提案內容。 「財政部部長盃黑客松」活動自即日起徵件，徵件截止日為今年10月7日，採網路報名制。 財政部透過初審將選出6組優秀團隊，於今年11月7日在財政資訊中心進行1日部長盃黑客松決賽，優勝前3名隊伍將獲獎盃及禮券。 (工商 ) #財政部 #黑客松 #財政 #徵件 #決賽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 舊材範圍廣 找對新家變成寶 04:102020/09/06 地方新聞 周年慶也怕疫情 京站「預備慶」超前部屬 10:432020/09/08 財經 華國牛排館即起停止營業 11月上旬改為高級鐵板燒開幕 15:102020/09/07 旅遊 台南麻豆南59線黑橋竣工 7日開放通車 23:512020/09/07 寶島 紀錄24小時暢玩基隆 有望抱回8萬元獎金 18:252020/09/07 生活 桌球》世界盃與年終總決賽將在大陸山東威海舉辦 19:472020/09/07 體育 瞄準生醫及數位醫療新創團隊 「2020國際生醫智能加速器」計畫徵件開跑 12:342020/09/07 生活 金錢豹押人虐死 5嫌全羈押禁見 04:102020/09/08 地方新聞 電動機車市場大震撼 全台首部平價快充電動機車問世 16:552020/09/07 生活 月光溫泉、中秋音樂趴全包 北投星級飯店訂房早鳥優惠9折 21:542020/09/06 旅遊 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 撼訊搶疫情商機告捷 獨家代理新冠病毒抗體快速檢測試劑 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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