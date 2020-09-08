財政部因應創新財政資料應用，財政部財政資訊中心主辦「財政部部長盃黑客松」活動，每團隊3到6人共同組成，就目前可使用的財政資料，結合應用政府各單位相關開放資料，規劃「為民服務創新模式」提案內容。

「財政部部長盃黑客松」活動自即日起徵件，徵件截止日為今年10月7日，採網路報名制。

財政部透過初審將選出6組優秀團隊，於今年11月7日在財政資訊中心進行1日部長盃黑客松決賽，優勝前3名隊伍將獲獎盃及禮券。

(工商 )