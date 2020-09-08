總統蔡英文日前突襲式宣布明年含萊克多巴胺（Ractopamine）的美豬即將進口，今（8）日在立法院由數個民間團體發起反對瘦肉精美豬的記者會，提出程序正義、健康優先、實質協議等訴求，痛批蔡總統以行政命凌駕程序，根本「偽民主」。

數個民間團體上周發起「2020堅拒瘦肉精美豬 堅守民主與健康」連署書，目前已超過上千人以及30多個團體連署支持，今於立法院邀集農業、畜牧農、醫師、消費者團體和家庭主婦，從民主程序、健康疑慮、產業衝擊和經貿談判等4個面向上反對開放瘦肉精美豬。

高雄榮總台南分院精神科醫師蘇偉碩表示，瘦肉精的使用會影響胎兒腦部發育，在動物實驗中萊克多巴胺TAAR1毒性高於甲基安非他命，會造成思覺失調症和躁鬱症，在美國加州已有集體訴訟案例，而且有無使用萊克多巴胺的豬隻死亡率相差1倍，也會增加豬隻攻擊性，在有害推定論下台灣根本不該進口。

家庭主婦王靖媛帶著女兒於記者會說，台灣生育率低，但是許多家庭會將小孩送到保姆家，政府強調學校絕對會使用台灣豬，但去保姆家的小孩能保證不會吃到毒豬肉嗎？政府讓下一代生活在風險中的做法十分荒唐。

安心消費公民連線段心儀痛批，身為公僕的政府不斷製造危害人民的問題，總統以行政命令開放瘦肉精毒害人民，瘦肉精究竟「換到了什麼」？在政府蠻橫下人民根本沒有自由選擇權，台灣真的還是民主國家嗎？

她說，要求進口的豬肉應該「專案處理」，建議總統府、行政院、衛福部官員先吃三個月再來告訴人民瘦肉精沒問題。

屏東環盟前理事長洪輝祥補充，美國現在塞毒品給你，說不吃就不當朋友，結果台灣還硬生生吞下去，喪權辱國至此豈不悲哀？

台灣農民組合協會發言人李建誠強調，行政院不要再「講幹話」，執政黨以行政權略過立法院監督，是民主的嚴重倒退，主委陳吉仲過去堅決反對瘦肉精進口，如今卻背書開放，政客行徑令人不齒。

(中時 )