「口罩國家隊」加利科技公司老闆林明進涉嫌輸入陸製非醫用口罩混充，還自爆員工過勞，新北市勞工局將全面清查口罩工廠，市長侯友宜今再重申，除加強取締，也呼籲海關提供相關口罩進出口資訊，與地方攜手合作防堵仿冒國家隊口罩。

侯友宜表示，不只口罩工廠，也要求勞工局務實看待，新北勞工的休假以及工時，到底有沒有按照勞基法的規定來走，尤其國家口罩隊發生事情以後，他就不斷地提醒勞工局，不斷地針對口罩工廠全力加強查察，正嚴格取締當中。

侯友宜說，至於加利爆發口罩混充這一段時間，因為所有的進出口的海關資料，相關的訊息都掌握在中央，希望中央能夠把進出口的口罩信息提供給地方，讓地方能夠很清楚的掌握，讓中央跟地方攜手合作全力堵住有一些偽冒這個國家口罩隊。

對於有一些不良的口罩進口到台灣來冒充情形，侯友宜表示，他認為這樣違法的事情，不是只有檢調要去查，中央跟地方政府應該並肩作戰，全力防堵保護國人的健康。

(中時 )