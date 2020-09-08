台北一名人妻小雅（化名），控訴丈夫阿雄把她當洩慾工具，經常強迫她上床，甚至子宮剛開完刀，還要對她硬來強插，讓她崩潰訴請離婚，法院審理後認為2人婚姻破裂，都應歸咎於阿雄，最終判准2人離婚。

小雅指控，她與阿雄2017年8 月結婚，但阿雄婚後性情易怒，甚至將她視為洩慾工具，只要不順從，就會被拍桌大罵，甚至言語威脅要「強插」錄下性愛過程。此外，小雅2018年2月4日接受子宮肌腺瘤開刀住院，當時阿雄不僅以工作為由，沒到醫院照顧她、沒幫付醫藥費，還在出院休養期間強迫她上床，要她趕快找工作負擔房租，讓她感到心灰意冷搬離住處，決定訴請離婚。

法院開庭時，阿雄人未到場，但提出書狀辯稱，妻子開完刀後以身體不適為由拒絕行房，他還接獲多通電話騷擾，內容竟是妻子與陌生男子的性愛對話，他事後要妻子若有外遇就坦承告知，豈料對方直接提出離婚。

法官審理小雅提出的錄音檔發現，阿雄曾對小雅說：「等我硬把妳插進去，那妳就告我強姦啊，就看妳有沒有命走到法院去告我」、「把妳綁起來，然後刺進去，刺妳的過程跟射進去到BB流出來的過程錄下來」、「自己老婆不能刺，要刺誰」等。

對於阿雄所指接獲小雅多通騷擾電話，因為提不出證據，法官不採信他的說詞，而且就算阿雄所說的恐嚇威脅話語只是一時氣話，卻多次出言侮辱，加上2度開連無故不到庭，也沒提出書狀答辯，可見沒有意願改善2人婚姻關係，因此判准2人離婚。

(中時新聞網)