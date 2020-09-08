疑捲入知名華裔女主播成蕾遭北京拘留一案，中國本周強制約談「澳洲廣播公司」及《澳洲金融評論報》的2名駐大陸特派員，兩家媒體已緊急撤離記者。

疑捲入知名華裔女主播成蕾遭北京拘留一案，中國本周強制約談2名澳洲籍記者，他們所屬的「澳洲廣播公司」及《澳洲金融評論報》兩家媒體已緊急撤離記者。

中澳關係再惡化，綜合澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp，ABC）、《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）、路透社報導，澳洲廣播公司駐北京特派員博特爾斯（Bill Birtles）與《澳洲金融評論報》駐上海特派員史密斯（Mike Smith）本周分別遭大陸國家安全部要求約談1小時，約談結束後北京才肯放行讓兩人離境，兩記者已於昨（7）日返抵澳洲。

疑捲入知名華裔女主播成蕾遭北京拘留一案，中國本周強制約談「澳洲廣播公司」駐北京特派員博特爾斯及《澳洲金融評論報》駐上海特派員史密斯（圖）。（圖／美聯社、澳洲廣播公司提供）

上周，澳洲駐北京外交官及澳洲外交暨貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）突然向博特爾斯及澳洲廣播公司示警，建議博特爾斯盡快離境，澳洲廣播公司隨即為記者安排返國機位，博特爾斯原本預定3日上午搭機離境。

不料，就在博特爾斯返國的前一晚深夜，7名中國警察突然造訪博特爾斯的公寓，當時他正和其他同事進行離別餐敘，便衣警察告訴他已被限制出境，並且將被當局針對「國安事件」進行約談。接下來幾天，博特爾斯住進澳洲駐北京外交館區，中國官員也打來要求進行約談，兩國斡旋後達成協議，博特爾斯接受1小時約談後，中國就必須撤回限制出境禁令。

6日接受大陸國家安全部約談期間，博特爾斯並未被問及在大陸的報導內容，而是被告知他是大陸官媒「中國環球電視網」知名澳洲籍女主播成蕾（Cheng Lei）被拘留一案中警方「感興趣的對象」，不過並不是嫌疑人。約談結束後，北京便撤回博特爾斯的限制出境禁令。

《澳洲金融評論報》記者史密斯也面臨同樣狀況，他在事發後進入澳洲駐上海領事館尋求庇護，並且在7日晚間接受約談。史密斯與博特爾斯已在8日上午返抵雪梨。

返回澳洲後，博特爾斯形容此次經歷是一場「旋風」，他對於在這種情況下離開中國感到失望。

《澳洲金融評論報》指出，北京此次強迫外媒記者離境的手段前所未見，過去，中國一旦不認可某位記者，就會直接將他驅逐出境。

澳洲廣播公司指出，隨著博特爾斯與史密斯撤回澳洲，《澳洲人報》（The Australian）駐陸特派員格拉斯哥（Will Glasgow）目前也已返國，這是1970年代以來，大陸境內首度沒有任何一名當局核可的澳洲媒體記者，至今，北京當局並未核發新簽證給包括澳洲廣播公司、《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）、《世紀報》（The Age）在內等澳媒的駐北京特派員，《雪梨晨驅報》報導，《澳洲人報》近期打算讓特派員格拉斯哥返回北京，不過澳洲政府並不建議他們送記者回去。

(中時新聞網)