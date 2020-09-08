新北市汐止區公所、新北市議員張錦豪服務處將於9月27日上午9時至中午12時舉辦「汐止盃戰鬥陀螺」，邀請汐止區國小學童一起對戰PK戰鬥陀螺，即日起開始報名，可至張錦豪服務處或利用網路掃描QR code報名，名額128人，額滿為止。

張錦豪指出，活動免費參加，還有闖關活動、抽獎活動，邀請孩童一起對戰戰鬥陀螺，留下美好的童年回憶。

另外，活動由汐止秀峰高中、龍耀團隊、娜米拉烘焙坊等單位協辦，歡迎家長帶者孩童一起來比賽，共度親子時間，活動期間也會做好相關防疫措施。

(中時 )