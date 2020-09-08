汐止盃戰鬥陀螺邀128名學童對戰 9月27日登場 14:072020/09/08 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市汐止區公所、新北市議員張錦豪服務處將於9月27日上午9時至中午12時舉辦「汐止盃戰鬥陀螺」。（張錦豪提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止區公所、新北市議員張錦豪服務處將於9月27日上午9時至中午12時舉辦「汐止盃戰鬥陀螺」，邀請汐止區國小學童一起對戰PK戰鬥陀螺，即日起開始報名，可至張錦豪服務處或利用網路掃描QR code報名，名額128人，額滿為止。 張錦豪指出，活動免費參加，還有闖關活動、抽獎活動，邀請孩童一起對戰戰鬥陀螺，留下美好的童年回憶。 另外，活動由汐止秀峰高中、龍耀團隊、娜米拉烘焙坊等單位協辦，歡迎家長帶者孩童一起來比賽，共度親子時間，活動期間也會做好相關防疫措施。 (中時 ) #汐止 #活動 #陀螺 #張錦豪 #戰鬥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世界茶業博覽會10月9日登場 咖啡巧克力添香 19:002020/09/07 寶島 台中今年最大場！振興就業博覽會9／12世貿登場 16:272020/09/07 生活 啟動幸福童話列車 28場藝文表演炒熱全台中 17:582020/09/07 寶島 《產業》99狂歡購物節主秀 電商破盤搶市 13:412020/09/07 財經 美澳加強軍事合作 澳防長視察北領地訓練活動 21:042020/09/07 國際 兆豐銀棒球主題日 9／12台南登場 04:102020/09/08 全球財經 元大金控 邀歷屆獎助學子回娘家 04:102020/09/08 企業經營 江蘇運博會創新 2億人爭睹 04:102020/09/08 兩岸新聞 大鵬灣帆船生活節 9／25登場為期10天 18:362020/09/07 生活 南投茶博會10月9日登場 巧克力咖啡添香 04:102020/09/08 地方新聞 寶島熱門新聞 網紅是非多 搶生意互告 - 社會新聞 - 中國時報 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 產業新聞 - 工商時報 辛龍發文訴「走不出喪妻之痛」臨退演出 吳宗憲看完無語 - 娛樂 175cm辣模褲頭外翻 曬「蕾絲內衣小褲」超火辣 - 星光 - 時尚 這8天生日最幸運 紙本藝FUN券抽出65.9萬人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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