富邦媒(8454)旗下momo購物網《99狂買節》正式引爆，momo購物網《99暖身慶》銷售締佳績，年增達30%，富邦媒預估，整體買氣可望年增50%，進而推升9月業績。

下半年電商大戰開打，99購物節正式開跑，買氣也狂飆，momo購物網《99暖身慶》銷售締佳績，年增達30%，momo購物網《99狂買節》將於9月9日到9月12日正式開跑，首日將由三大好康優惠揭開序幕，「下單抽99%回饋」、9.9%回饋及「下單送COLD STONE買1送1券」等，9月10日到9月12日推出消費滿額「加碼抽$999momo幣」等優惠，希望將買氣推升至最高峰。

為滿足消費者琳瑯滿目的購物需求，momo購物網也網羅Timberland、MichaelKors、SHISEIDO資生堂、植村秀、acer等百大品牌商品下殺45折起，富邦媒預估，《99狂買節》將推升業績將較去年同期成長50%。

受惠於宅經濟發威，富邦媒7月合併營收約51.4億元，年增26.7%，再創歷年同期新高，累計1至7月合併營收約361億元，較去年同期成長30.7%，亦是歷年同期新高；由於第3季有父親節、中元節及中秋節等採買商機，搭配《99狂買節》等活動，可望進一步推升富邦媒第3季業績。

(時報資訊)