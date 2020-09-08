永慶房產集團根據永慶房仲網統計今年1-6月雙北市網路物件點閱的排行前十名熱門社區，熱門點閱第一名由新店區「美河市」拔得頭籌，進一步觀察，新北市新店區的「美河市」、「玉上園」、「湯泉二期」、「達觀鎮」有4個社區入榜，台北市大安區及新北市板橋區各囊括2名，分別為大安區的「成功國宅」、「大安國宅」和板橋區的「新巨蛋」、「巨蛋」。永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，從十大熱門點閱社區排名中可以發現，雙北市入榜關鍵都在價格，而新北市則除了低房價吸引人外，捷運優勢也是讓該社區受青睞的主因。

謝志傑說，熱門點閱社區排行中出現多個低總價的中古社區，主要因目前房市仍以自住需求為主，對於首購族而言，價格是購屋首要考量的因素，大坪數產品總價偏高，中小坪數、低總價、低單價的產品購屋負擔相對輕鬆，吸引民眾點閱。因此，周邊機能完善、低總價的中古社區便成為市場上的關注焦點。有意購屋的民眾，不妨參考熱門社區尋找理想好屋。同時，也可以依照個人需求，多觀察偏好社區周邊所提供之生活設施、社區管理等，尋找符合居住需求的社區，入住優質的生活圈。

台北市入榜的社區皆是「國宅」，謝志傑指出，「大直美堤花園」、「成功國宅」與「大安國宅」位於台北市精華地段，生活環境、交通機能佳，再加上國宅價格較同區住宅產品相對實惠，自然吸引購屋民眾目光。點閱率第二名的「大直美堤花園」，該社區為水岸社區，居住環境優質，鄰近美麗華百貨商圈、內湖科技園區，就業及採買娛樂機能皆十分完善。相較周邊社區單價，大直美堤花園的房價顯得經濟實惠，也因此成為購屋族熱門關注的社區，住宅均價落在53.4萬元，平均成交總價約在2478萬元。

熱門點閱前十名社區中，新店區即占了4席，謝志傑說明，新店區是新北市的第一環，機能和環境深受民眾青睞，近年更是話題不斷，磁吸不少來自中正、大安、文山的北市輕移民。包括：小碧潭捷運共構宅「美河市」周邊商場陸續進駐，如京站百貨、IKEA。而鄰近七張捷運站的「玉上園」，周邊生活機能發達，加上HTC總部就在附近，未來還有寶高智慧產業園區、裕隆城商場進駐，將帶來更多就業人口和商業機能，保值性與未來潛力都相當看好，吸引不少置產族關注。

(時報資訊)