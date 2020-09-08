為宣傳「公投綁大選」、「反瘦肉精美豬」公投，國民黨革實院長羅智強今起發動「台北站將」百場街頭宣講活動，立委費鴻泰將一起參與。羅智強說，已邀黨籍北市立委、議員各擇場次參加，包括立委蔣萬安在內。昨天首場試講，同時進行反對瘦肉精美豬投票，結果76票反對、6票同意，顯示國人絕大多數反對瘦肉精美豬進口。

「走出冷氣房，站遍全台北。」羅智強說，昨天與青年中常委田方倫、幕僚楊植斗等多位年輕朋友，一起在仁愛、復興路口街講護食安、公投綁大選，同時進行食安隨機投票，近1小時，估計有500至1000人可聽到他們宣傳理念。依此估計，若進行100場，就會有逾40萬人聽到，這是透過網路的另一宣傳利器，雖然累，但他打算以每天1至3場，進行100場。

他說，街講具多重意義，包括走出網路同溫層，打破幾乎被民進黨掌控的媒體封鎖，讓國人看到誠意及決心，也提供年輕人訓練的機會，例如昨天試講，田方倫、楊植斗等表現都非常好。

羅智強說，「台北站將」百場街講已先排出前兩週行程，今下午五點與立委費鴻泰一起在中山南京路口（Moma前）是第一場，接著陸續舉辦；黨籍民代參與哪場就看民代各自的時間。

至於是否邀蔣萬安？羅智強說，當然也邀請，宣傳公投、食安，與個人選舉無關，也希望大家不必任何事都扯到選舉，同志理念相同，一起街講是很自然的事；他才剛發出邀請，目前也只安排近兩週場次，許多民代尚未回覆能否參與或何時參與；相關場次可注意他臉書訊息，歡迎民眾踴躍參加。

「台北站將」已排定場次時間、地點如下：

9月9日（三）下午5：00－5：50／敦化信義路口（花旗銀行前）

9月10日（四）下午5：00－5：40／中山民權路口

9月11日（五）下午5：00－5：40／新生信義路口

9月14日（一）下午5：00－5：40／南京松江路口

9月15日（二）下午5：00－5：40／復興和平路口

9月16日（三）下午5：00－5：40／辛亥興隆路口

9月17日（四）下午5：00－5：40（北投區，請網友建議街口，避開學校醫院）

9月17日（四）下午6：20－7：00（士林區，請網友建議街口，避開學校醫院）

9月18日（五）下午5：00－5：40（內湖區，請網友建議街口，避開學校醫院）

9月21日（一）下午5：00－5：40市民復興路口

(中時 )