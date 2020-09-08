蔡政府日前宣布明年元旦開放美豬進口，時代力量立法院黨團總召邱顯智與立委王婉諭、陳椒華今質疑，蔡政府開放美豬進口的行政命令僅預告7天即公告，相較2012年馬政府開放含有萊克多巴胺的美牛進口，預告期28天還短，呼籲蔡政府比照往例，至少預告60天再公告，並召開公聽會或聽證會，同時行政命令公告前，應先經立法院質詢審查，希望蔡政府不要比馬政府更退步。

時力黨團今舉行「行政程序實質完備，再談美豬美牛開放」記者會，原本邀請衛福部、農委會派代表出席，對於食安把關、預公告期限短等疑慮說明，不過，衛福部時前就表明不會派人出席，農委會昨天回覆會由主祕出席，但記者會前半小時突然通知不出席，主管單位遮遮掩掩，迴避國會監督跟民眾質疑，這是法治國家該有的態度嗎？

邱顯智指出，行政機關針對法規命令發布預告時，行政院的標準是要預告60天，但此次行政命令預告 7 天即公告，完全漠視法治程序，讓人質疑究竟有何急迫性。

此外，立法院於 2012 年三讀修正食安法時也通過「考量國人之膳食習慣，萊克多巴胺安全容許量訂定範圍以牛肉為限，不得包括豬肉及豬、牛內臟」的附帶決議。過去審查中央政府總預算時，也做成開放美牛前，主管機關須先至立法院報告，經同意後方能開放之主決議，在主決議及附帶決議未變動下，行政機關自行做出違反立院的決定，明顯是藐視議會。

陳椒華表示，2013年到2020年間每次動物用藥殘留標準修改時，都依照相關規定有超過60天，就算 2012 年含有萊克多巴胺的美牛要進口時，也有28天的預告期間，這次美豬開放進口僅預公告7天，要求延長預告期，針對食安疑慮做出更充分溝通與研究，蔡政府不要比馬政府退步。

(中時 )