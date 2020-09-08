美國於11月3日舉行總統大選，推特、蘋果等美企為了鼓勵員工投票，已擬訂給予員工有薪假前往投票所，星巴克與Gap旗下的Old Navy則鼓勵員工擔任當地投票志工。

包括耐吉、Abbott Laboratories、高通在內將近800家企業皆參與由執行長領導的兩黨行動團體「Time to Vote」，該團體旨在呼籲企業給予員工至少數小時放假前去投票。

蒂芙尼（Tiffany & Co）、Levi Strauss和沃爾瑪等企業皆提供員工投票的有薪假或彈性工時。

(工商 )