鼓勵員工投票 美企提供有薪假或彈性工時 14:002020/09/08 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國於11月3日舉行總統大選，推特、蘋果等美企為了鼓勵員工投票，已擬訂給予員工有薪假前往投票所，星巴克與Gap旗下的Old Navy則鼓勵員工擔任當地投票志工。 包括耐吉、Abbott Laboratories、高通在內將近800家企業皆參與由執行長領導的兩黨行動團體「Time to Vote」，該團體旨在呼籲企業給予員工至少數小時放假前去投票。 蒂芙尼（Tiffany & Co）、Levi Strauss和沃爾瑪等企業皆提供員工投票的有薪假或彈性工時。 (工商 ) #投票 #鼓勵員工 #有薪假 #美企 #彈性工時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 侯友宜籲海關提供口罩資訊 攜手防堵仿冒國家隊 12:332020/09/08 政治 攜手200位弱勢孩童打造彩繪樹洞 富邦愛心志工日 落實藝術平權 04:102020/09/08 金融．稅務 美恐開鍘 中芯單日市值蒸發391億人民幣 04:102020/09/08 全球財經 安森美半導體總裁兼執行長 宣佈自2021年5月起退休 09:422020/09/08 財經 核三驚傳工安意外 作業員踩空墜落頭撞地命危 11:182020/09/08 社會 營造業適用就業獎勵 最高領10.8萬 04:102020/09/08 金融．稅務 Mercedes-Benz全新工業4.0智能工廠Factory 56正式開始運作 率先生產新世代S-Class 13:542020/09/08 汽車情報-主題企劃 我‧見‧我‧思－改變勞資關係氣氛 拯救失業潮 04:102020/09/08 專題周報 開放美豬進口預告期僅7天 時力批蔡政府比馬政府退步 12:332020/09/08 政治 管路安心計畫 讓鄉親更放心 04:102020/09/08 地方新聞 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 撼訊搶疫情商機告捷 獨家代理新冠病毒抗體快速檢測試劑 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。