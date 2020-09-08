中銀證券全球首席經濟學家、前外匯管理局國際收支司司長管濤表示，近期人民幣匯率升值屬於正常雙向波動，尚未形成升值趨勢或預期，且未來美元指數走勢仍存不確定性，所以須謹慎對待市場關於人民幣匯率進入升值新周期的說法。

陸媒報導，管濤稱人民幣匯率近期走勢偏強，主要是基本面利多逐漸多於利空；利多基本面主要包括本土疫情防控有效、經濟恢復優於預期、美元指數回落等等。

管濤認為，受人民幣匯率加速升值的影響，市場關於人民幣匯率進入升值新周期的說法不脛而走，對此需要非常謹慎。現在顯然尚未形成人民幣升值趨勢或預期，這輪人民幣升值主要與美元指數走弱有關，而下階段美元指數走勢仍存在不確定性。鑑於不確定不穩定因素較多，當前人民幣匯率正面臨方向性選擇，而非已顯示哪種明確的周期。

他稱，美指是否會形成趨勢性貶值，取決於對當前國際經濟形勢的判斷。如果是後危機時代，美元指數或可能先跌後漲，如果是危機過渡期，則可能是先漲後跌。

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