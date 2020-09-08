新冠肺炎疫情海嘯衝擊全球觀光業，國內大型旅行業者雄獅、易遊網等規劃陸續收掉實體店面，交通部長林佳龍今表示，交通部將編列12億元預算，支持旅行業的數位觀光與數位轉型，創造更大商機和附加價值。

林佳龍說，這次疫情衝擊比大家預期得更久，而且影響更深遠，政府已迅速提出紓困與振興措施，有效減緩衝擊，尤其1.0、2.0讓觀光旅遊業者度過難關，也爭取到時間進行轉型與升級，他也呼籲立法院盡快開議，審查紓困3.0特別預算，讓還願意撐下去的業者照顧員工。

林佳龍指出，紓困和振興雖然爭取到時間，但業者最重要的是進行轉型與升級，現在一方面看到旅行社有新的產品，包括項跳島郵輪、環島遊輪等，一方面也有很多旅行社走向精緻高端旅遊，增加它的附加價值吸引觀光遊客。他說，交通部支持業者的數位觀光跟數位轉型，因此編列12億元，從特別預算、前瞻預算、台灣觀光2025年的中長期計畫預算等來支應。

林強調，交通部鼓勵業者做智慧觀光，例如進行線上訂票及各種服務，這是大勢所趨，疫情剛好促使觀光旅遊業者加速轉型，交通部樂見其成，也願意輔導，未來旅遊產業不會是勞力密集，而是結合科技、線上線下虛實整合服務，創造更大商機和附加價值。

(中時 )