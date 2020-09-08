大陸解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校8日凌晨發布通知表示，9月7日，印軍非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域。印軍在行動中悍然對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊被迫採取應對措施穩控現地局勢。

張水利指出，印方行徑嚴重違反中印雙方有關協議協定，推高地區緊張局勢，極易造成誤解誤判，是嚴重的軍事挑釁行為，性質非常惡劣。我們要求印方立即停止危險行動，立即撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件。戰區部隊將堅決履行職責使命，堅決捍衛國家領土主權。

但印度托拉斯報業、《經濟時報》7日報導，印度外交部長蘇傑生當天向印媒談及中印關係時表示，中印雙方需要就當前的邊境局勢在政治層面進行非常、非常深入的對話，「中印邊境的狀態與中印關係無法脫鉤」。

蘇傑生強調，過去30年得益於中印邊境地區的和平安寧，兩國關係在其他方面也取得了進展。如果邊境沒有和平與安寧，那麼（中印）兩國關係的其餘部分就不可能在同一基礎上繼續下去。顯然，和平與安寧是兩國關係的基礎。

(旺報 )