中央大學今(8)日宣布與荷蘭綠色化學大廠「皇家帝斯曼集團」（Royal DSM）共同成立「聯合研發中心」，未來5年內，帝斯曼集團將投入新台幣1億左右的資金挹注，並有近40位研發人員進駐中央大學，展開多項產學計畫，加速中大在關鍵性功能材料之發展，朝世界級品質邁進。

皇家帝斯曼集團成立於1902年，是荷蘭專注於生命科學和性能材料的跨國公司，全球員工超過2萬3000名，營業額高達100億歐元，生產基地布局全球包括台灣等地，是生醫材料、生質燃料、生物應用化學品、太陽能材料的創新研發者。

中央大學透過與科技部「國際產學聯盟計畫」，串起與皇家帝斯曼集團的合作機緣，將台灣新創實力推向國際，除預估未來衍生產值可達每年7億新台幣，雙方並將共同發表專利與論文、舉辦研討會、培育博碩士高階人才等。

中央大學與皇家帝斯曼集團的「聯合研發中心」，將設置在中央大學理學院教學館，樓地板面積達400多坪，初期以「綠色先進功能性材料開發與製程研究」作為產學合作的題目，企業除已承諾未來3年每年至少投入1千萬元經費，作為研究開發外，雙方也已獲得科技部產學研發中心計畫每年1千萬的補助，而除光固化事業，也將推動其他事業體，如保健食品與功能樹脂等擴大與學校合作。

中央大學表示，未來，皇家帝斯曼集團將於明年初進駐光固化研發團隊35位研發人員，5年內將有光纖、粉體塗料、水性塗料等研發團隊加入，中央大學也將有化學、化材、生醫等9位教授參與，共同執行超過13件產學合作案。

(旺報 )