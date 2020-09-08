隨著美國總統大選剩下不到2個月，據外媒《國會山莊》報引述哥倫比亞廣播公司（CBS）委託民調機購YouGov於6日公布的全國民調顯示，民主黨拜登領先現任總統川普10個百分點，領先差距再次來到二位數；不過另外一份民調由《今日美國》與薩福克大學的民調指出，多數選民看好川普在辯論中的表現會勝過拜登。

報導指出，在CBS的民調中，約有52%的民眾投給拜登，川普則獲42%選民支持，另外有3%選民仍未做決定，3%另有其他選擇。報導指出，拜登的支持者主要出於反對川普，民調中支持拜登的選民，有49%認為投給拜登基於是為了表達反對川普，另有32%純粹認同這位前副總統。

相對之下，川普的支持者大部分都是強烈認同總統的選民，其中有73%選民會投給川普，主因純粹是支持他；而僅有18%選民會投給川普只是為了反對拜登。至於在選民關注的經濟問題上，川普與拜登不分上下，各自有45%比44%的支持度；至於對於處理新冠疫情上，50%選民認同拜登能做好，而川普僅獲38%。

不過，隨著首次總統大選辯論日期的29日接近，有47%選民認為川普在辯論會上表現會比拜登出色，相對拜登僅獲得41%；而在差距10個百分點的獨立選民中，仍有47%選民認為川普在辯論中會贏過拜登，而同樣的問題拜登只獲得37%選民認同。

(中時新聞網)