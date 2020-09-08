屏東縣長潘孟安滿意度全台最高。(潘建志攝）

新北市長侯友宜六都滿意度居冠。（取自侯友宜臉書）

天下雜誌提供

《天下雜誌》今天公布2020年縣市首長施政滿意度調查，六都中新北市長侯友宜滿意度居冠，其次是桃園市長鄭文燦，全台21縣市評比，則由屏東縣長潘孟安拔得頭籌，侯友宜緊追在後，第3名和第4名分別是鄭文燦、新竹市長林智堅，都獲得85％以上民眾肯定。

《天下雜誌》指出，今年調查中，首長個人民調的「整體施政滿意度」的前10名都獲80％以上民眾肯定。

同屬六都市長，新北市長侯友宜、和桃園市長鄭文燦，各自成為藍綠陣營最強盟主。兩人共同特點是強調「市政優先」，侯友宜多次以市政為由，拒絕國民黨輔選；鄭文燦也曾辭卻接手民進黨主席。而且，他們都是將手機當成行動辦公室、車子當成行動指揮車，24小時隨時開機上線，解決人民的問題。

國民黨和民進黨雖然在前段班各佔5名，但民進黨首長的名次卻持續往前推進。屏東縣長潘孟安更以亮眼的施政滿意度，連續第二年拿下第一。桃園市長鄭文燦從去年第4名，晉升到第3名。新竹市長林智堅，也從第6名前進到第4名。

台南市長黃偉哲則進步最快速，從去年第14名躍升到第7，相較於當初以全國縣市長得票率最低38％當選，顯見近二年的努力逐漸獲得民眾肯定。

今年《天下雜誌》縣市首長施政滿意度結果，對藍營執政縣市而言，也是嚴重警訊。除侯友宜之外，進入前段班的連江縣長劉增應、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴，本來就是藍營的鐵票區，施政滿意也有鬆動現象，劉增應從去年第2名落到第5名，徐榛蔚從第3名降為第6名，饒慶鈴從第5名滑坡到第10名。

唯一突圍從綠翻藍的，是回鍋再戰的嘉義市長黃敏惠，以第8名成績和去年持平。曾經引領風潮的白色力量，也出現疲態：台北市長柯文哲施政滿意度從去年第20名，落到最後一名，滿意度比去年還低。

此次問卷調查進行期間為2020年7月13日至7月30日，總共對21縣市進行調查，調查期間因逢高雄市長補選，調查中排除高雄市。

(中時 )