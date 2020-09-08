陳男開車暴衝撞入民宅，所幸未造成人員傷亡。(讀者提供＼莊曜聰台南傳真)

台南一名60歲的陳姓男子，今天早上開車行經善化區興農路時，不明原因突然偏離車道，撞入路旁一戶民宅，把落地窗撞得七零八落，還波及一輛計程車，所幸並未造成人員傷亡，員警到場處理，肇事陳男嚇得六神無主，供稱是車輛暴衝導致，陳男未酒駕，警方初步研判可能是精神不濟，仍待調查釐清；由於事故現場一旁就是飲料店，照片被熱心民眾上傳臉書後，還有人笑回「紅茶冰應該很好喝，才用衝得去買。」

警方調查，陳男今早8時開車上班，從陽明路要右轉興農路時，車輛突然偏離車道就往民宅衝，撞擊鋁製落地窗後才停下，當時現場還有不少人目擊，民宅兩旁就是連鎖超商及飲料店，出入民眾多，還好沒造成傷亡，開車陳男也僅受到驚嚇而已。

當時在場民眾拍下照片上傳在地臉書社團，也引發網友關注，有人說該路口上下班尖峰時間車多，還有大貨車經過，真的要注意安全，免得「晚7天回家」，也有人開玩笑說，肯定是紅茶冰太好喝，駕駛才會急著開車衝去買。

(中時 )