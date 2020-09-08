衛生福利部上週公布萊劑美豬各部位的殘留容許量，其中肝臟、腎臟訂為0.04ppm，腎臟則比CODEX國際標準還嚴格，肌肉、油脂及其他可食用部位則訂在0.01ppm。國民黨市議員羅智強怒批陳時中「你還要騙到什麼時候」，標準比國際還寬鬆1.5倍，讓台灣人吃到嚴重超標的瘦肉精豬肉，還有臉當保護人民健康的衛福部長嗎？

羅智強指出，衛福部的瘦肉精標準0.014 ppm，會四捨五入成 0.0.1 ppm，對於陳時中說，世界上有許多國家也是採用ppm做為檢測單位。羅智強直言，問題當然不在ppm，而「有效位數」。

羅智強表示，若衛福部的標準是0.010 ppm，多一個零，精確度就多10倍，0.014 ppm就不能四捨五入，要到0.0104 ppm，才會省去最後的 0.0004ppm，而陳時中不用欺騙台灣人民，你不懂什麼是「有效位數」。

羅智強直言，依現在衛福部的標準，就算是 0.0149 ppm，也視為 0.01 ppm，等於是超標 codex標準49.9％。民進黨口口聲聲「依照國際標準」，卻比國際標準還寬鬆1.5倍，讓台灣人吃到嚴重超標的瘦肉精豬肉，你還有臉當保護人民健康的衛福部長嗎。

(中時 )