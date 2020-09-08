「標準若改，身體會壞」、「法律若修，生命會休」，黃敏惠今特別以民眾近日流行的厘語回應。（呂妍庭攝）

衛福部已公布美豬不同部位安全容許量，面對嘉義市政府昨決定修自治條例要求萊克多巴胺零檢出，行政院長蘇貞昌喊話盼中央地方一條心，齊一步驟不要亂了套，嘉義市長黃敏惠強調地方、中央立場一致，重申中央有一定的標準，嘉義市只是更嚴重的把關，兩者是沒有抵觸！

「標準若改，身體會壞」、「法律若修，生命會休」，黃敏惠今特別以民眾近日流行的厘語回應，強調她不管是國民黨、民進黨執政，她當市長態度、立場都一致，「這不是藍綠的問題」，也相信中央和嘉義市立場一致，就是捍衛國人的健康，為食安把關，強調食安不是名詞，而是動詞，政府應該有具體行動，才能讓人民安心，「這是所有基層民意，大家的想法」，質疑如果連源頭都不能把關，要政府做什麼？

黃敏惠說，身為人母，她一想到就很痛心，尤其明知國人飲食習慣是多吃豬肉，能夠忍受美豬這樣進來嗎？痛心之餘也很期待，中央能為人民健康和食安做好把關。

黃敏惠說，嘉義市的食品安全自治條例是2016年修訂，且已公告實施，現在是把罰責放進來，而則責是連動到中央食品衛生安全管理法，重申嘉市只是把中央的罰責放進自治條例，就是在表達地方與中央配合的一致性，如議會通過，「希望中央能夠核定」，畢竟議會通過也代表民意。

蘇貞昌喊話不要亂了套 黃敏惠：地方中央立場一致

(中時 )