日系外資針對維持優於大盤評等，認為聯詠(3034)儘管短線受到全球地緣政治因素影響，但長線營運持續樂觀，且第三季營收也將持續衝高，維持其持有評等。

日系外資表示，聯詠8月營收首度突破70億元大關、衝上72.83億元，月增加8%、年增加30.82%，主要是因居家辦公趨勢以及電視、智慧手機的季節性回補，展望第三季，對聯詠維持先前預期，就長遠來看，仍看好聯詠的結構性業務有撐，動能來自於5G帶動的初期OLED顯示驅動器商機和新產品方面的發展，重申維持優於大盤評等。

日系外資表示，居家辦公需求依舊強勁，推動對其SoC和大面板顯示器業務，至於智慧型手機等小型面板需求，則主要來自大陸手機供應商，預計聯詠第三季營收落在205億元，季增長10%、年增長23%。

日系外資表示，儘管目前全球潛在地緣風險恐對聯詠短期營運帶來影響，但長期聯詠依舊可以正向看待。

(時報資訊)