義大利競爭事務主管機關周一宣布，已經對美國公司蘋果、谷歌與Dropbox的雲端儲存服務啟動調查，稱已接獲數件指控這些科技公司從事不公平商業手段的投訴。

義國競爭和市場管理局（Competition and Markets Authority）表示，已經對谷歌Google Drive、蘋果iCloud與團隊協作軟體公司DropBox提出共六項調查。

該主管機關正在調查這三家美國公司是否未適當表明其服務如何收集與使用做為商業用途的消費者個資，也將判別Dropbox是否未能提供清楚易懂的指引，告訴消費者如何結束服務合約，或在法庭外解決爭端。

在此之前，歐盟已經對科技公司進行大力整頓，要求他們闡明服務條款與條件，並為消費者提供更多的隱私保護。迫於歐盟的壓力，去年臉書已同意改變服務條款。

今年7月，義國官員為了另一個競爭調查案件，曾突襲蘋果與亞馬遜在當地的辦公室。該案件是為了調查在銷售蘋果產品與Beats耳機方面，這兩大科技公司是否聯手從事反競爭行為。

(時報資訊)