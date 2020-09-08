南韓政府正在研擬一系列措施，以減緩經濟受新冠病毒傳播的影響，南韓官員在周二指出。

新的急救措施包括總值至少7兆韓元(約59億美元)的(第四次)額外追加預算案，預定在本周公布。該官員告知韓聯社表示，包括額外預算案的廣泛應急措施已經排上議程，做為推進經濟活力的一部分。

政府已同意草擬額外預算案，提供客製化國家資助，特別是在新冠肺炎下針對受害弱勢族群，例如失業者、年輕人、自由業者、低收入戶、自營業者提供支援。這也將成為韓國史上首次在單一財政年度提出四次追加預算案。

除了上述的追加預算和急難措施，還有一個一兆韓元法案，將協助刺激投資、出口和消費。

反病毒的一系列措施將包括協助受創企業留住員工，以及加強企業的新招聘。

企業投資為活化經濟的助力。國營企業將增加投資，政府也將鼓勵民間企業擴大投資。

在近期的颱風和水災過後，南韓政府也考慮刺激民間消費，並穩定食物和蔬菜價格。

(時報資訊)