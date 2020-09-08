受美元指數疲弱，今台北外匯經紀公司新台幣匯價早盤升破29.3元整數大關，午盤暫以29.3元收盤，升值2.24角；早盤最高匯價一度衝抵29.295元，強升2.29角。匯銀表示，需留意29.2元的整數大關是否有守，今早歐元兌美元匯價一度升破1.2大關。

美元指數近期向91大關靠攏，今早最低一度來到91.746，隨後雖然拉升回93，但市場對美元轉弱的心理預期仍未消褪。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，美聯儲接受通脹小幅高於目標2%，部分人士認為央行措辭模糊，現實通脹也跟目標相距甚遠，新政策框架的實際影響不大。不過，此確認了美國政策利率在較長時間內保持不吸引的意向。

相對其他G10國家貨幣，當前美元的利率優勢幾乎聊勝於無，增長前景也堪憂。那麼，投資者應繼續持有美元嗎？瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，歐元一旦在未來數周成功突破1.2美元，其上行趨勢可能持續，但美、歐央行即將舉行的政策會議是行情關鍵。此外，由於歐洲部分地區疫情捲土重來，引起了投資者憂慮，歐元料將進行整固而非上攻重要關口。

瑞銀認為，每當歐元回調，就是減少美元頭寸的時機。首先，基本面投資者未有全面考量到歐美央行政策取向的影響，至今仍然持有大量美元。其次，相對許多貨幣，美元價值依然被高估，其最終難逃下行的命運，此波調整的幅度及時間可能來得比預期大及快。

(時報資訊)