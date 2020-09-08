女星阿嬌(鍾欣潼)昨天(9/7)深夜突然發生意外，她因拍戲赴廈門，在當地下榻酒店內，頭部受到嚴重撞擊受傷，消息震驚外界，所幸經過醫治，縫了數十針後狀況已穩定，阿嬌也趕緊透過經紀人表示感謝外界關心，只是同一時間，有網友發現她的醫生前夫賴弘國在健身曬肌，身旁還有正妹，引發了爭議。

阿嬌在廈門意外撞破頭，事發後經紀人跟閨蜜容祖兒馬上趕赴當地陪伴並協助處理，英皇則發聲明，說明阿嬌是凌晨2點多要去洗手間，突然暈眩倒地，頭撞在廁所的大理石檯面上，立刻見血，傷口在右邊眉骨附近，有6公分長，送醫後已做過表面以及腦部檢查，隨即進行縫合手術，目前人已送往專科醫院繼續治療。

而阿嬌經歷慘痛一摔，甚至傷及女星最在意的吃飯工具，險些毀容，新聞鬧得沸沸揚揚，但前夫賴弘國正巧這時間更新了IG，開心表示早起去運動，對著鏡頭自信秀出結實肌肉，似乎對於昔日老婆發生大事毫不知情。

阿嬌撞破頭傷勢嚴重，前夫賴弘國卻在大曬肌肉照，直呼「自律才能收穫自由」，照片還顯示他不只一個人去運動，還有合體正妹，賴弘國po文有表示是巧遇，但時機如此剛好，不免引發議論，網友們紛紛湧入留言區「我覺得你應該去看一看她傷成怎樣」、「你前妻被送去醫院欸～感覺好像很嚴重」、「你有打算去探病嗎？」，也有人說這種時候還貼出跟女生去運動的照片不太妥，甚至指責「你是她的前夫，總要有些人性吧」，而賴弘國之後有回應媒體，表示自己還沒聯絡到阿嬌，但希望她安好，早日康復。

(中時新聞網)