羅智強指陳時中萊劑標準比國際寬鬆1.5倍。（摘自羅智強臉書）

衛福部食藥署日前公布美豬萊克多巴胺的含量標準，被國民黨革實院長羅智強踢爆「國際標準都用ppb為單位，但台灣竟然用ppm為單位」，質疑衛福部長陳時中連瘦肉精也要用數字欺騙大眾；陳時中回應說「世界上有許多國家也是採用ppm做為檢測單位，沒有太大問題。」羅智強今砲轟衛福部的標準比國際寬鬆1.5倍，再嗆「陳時中，你還要騙到什麼時候？」

羅智強指出，1ppm等於1000ppb，0.01ppm看似與10ppb相等，但因為測量有「四捨五入」的問題，就算測到是0.014ppm，也會視為 0.01ppm，也就是說，台灣的美豬瘦肉精標準實際上是14ppb，比 codex標準超標40％。

他說，他踢爆衛福部的瘦肉精標準，0.014ppm會四捨五入成0.01ppm ，陳時中竟回應「世界上有許多國家也是採用ppm做為檢測單位，沒有太大問題。」問題當然不在ppm，而在「有效位數」；若衛福部的標準是0.010ppm，多一個零，精確度就多10倍，0.014ppm就不能四捨五入，要到0.0104ppm，才會省去最後的0.0004 ppm。

羅智強嗆說「陳時中，你不用欺騙台灣人民，你不懂什麼是『有效位數』？」依現在衛福部的標準，就算是0.0149ppm，也視為0.01ppm，等於是超標codex標準49.9％！(實際上是49.99999.....，無限小數的部分在此略過)民進黨口口聲聲「依照國際標準」，卻比國際標準還寬鬆1.5倍，讓台灣人吃到嚴重超標的瘦肉精豬肉，陳時中還有臉當保護人民健康的衛福部長嗎？

(中時 )