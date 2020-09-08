「Care高雄」質疑正常的路面保養都會挑在離峰時段，上班時間施工根本擾民。（取自臉書「Care高雄」／袁庭堯高雄傳真）

高雄市民族路8日一早上班時段因路面刨鋪造成大塞車，車潮動彈不得。臉書社團「Care高雄」怒批白天施工害市民上班遲到被扣薪。工務局澄清，因廠商供料延誤，工程才會延至上午、妨礙市民通勤。

工務局表示，該路段最近因為連續下雨，工程進度必須重新調整，7日下午7點至8日上午8點施工，大中一路至建工路路段，因廠商供料延誤，造成施工進度遲延，已請廠商臨鋪施做、盡速開放，9點已開放通車。對於在上班時段造成民族路大塞車，深感歉意。

高市民族路、建功至同盟路一帶今天上午上班時間突然大塞車，該路面因刨鋪工程封路，導致不少市民花了半小時才通過2、3個路口，最後塞了快1小時才脫離該路段，不少網友更上網痛批工程害他們上班遲到。

「Care高雄」痛批「我們趕上班，鋪路也趕上工？」，更質疑正常的路面保養都會挑在離峰時段，這時間鋪路讓大家塞在一起，是在整工人，還是整上班遲到的民眾？不少網友也氣憤留言「車潮全都擠在孝順街、鼎山街」、「鳳山區青年路一早也在挖，一條新路已經破破爛爛」。也有網友酸「晚上施工要加班費，要省一點」、「這樣大家才知道政府有在做事」。

養工處也強調，未來道路施工將避開市民上下班時段，避免影響交通。施工期間現場也會安排義交，引導車輛通行及維持交通秩序，請用路人注意施工警示標誌並減速慢行。

(中時 )