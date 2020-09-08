TVBS 7日宣布，由TVBS執行副總經理劉文硯接掌總經理一職。劉文硯擁有20年媒體、娛樂、行銷、數位暨業務管理經驗，自2019年9月加入該台以來，即便全球經濟遭疫情衝擊，仍領導該台拓展業務版圖，並於2020年上半年創下業績淨利達標100%的佳績。

劉文硯以更創新、全面的視野，致力將TVBS打造為全媒體科技公司，建立完整IP生態圈結構：包括力推跨螢策略，開創18個網路原生節目；旗下《女人我最大》及《食尚玩家》APP，讓品牌影響力擴及電子商務及行動載具，並入圍年度最佳應用程式。於節目製作方面，劉文硯重啟招牌節目《食尚玩家》，戲劇節目《女力報到》近日摘下全國收視第一，25歲到39歲女性收視族群中，平均收視高達3.37，創歷史新高。

展望未來，劉文碩將帶領TVBS，秉持「真實」（Truth）、「信賴」（Trust）、「科技」（Technology）三大核心價值，快速轉型為媒體科技公司；並持續產製高品質的媒體內容，極大化IP價值，創造最大的影響力及營收。

(中時 )