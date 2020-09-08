全台185家農、漁會加工廠為解決缺工困境，多次向經濟部申請聘僱外籍移工；儘管勞動部已表明只要由經濟部出面核定聘僱資格，即可開放聘用，但經濟部一再把球踢給農委會，導致農、漁會的人力缺口卡關多時。民進黨立委邱志偉抨擊，「如果繼續本位主義、不敢任事，『有政府、會做事』永遠就是無法落實的口號」。

中華民國農會、高雄市茄萣區農會幹部，今北上與立委邱志偉召開記者會，抨擊經濟部、農委會對解決農漁會加工廠的缺工問題有明顯行政怠惰。

高雄市茄萣區農會總幹事楊至穎表示，國內農、漁會附設的加工廠依法均具備經濟部核可的工廠登記證，與一般食品廠無異；且勞動部在今年5月1日，即發函相關單位，農、漁會所屬加工廠只要依法取得工廠登記，並符合《外國人從事就業服務法》，即可依規定向勞動部申請聘僱移工。

換言之，只要經濟部認定農、漁會加工廠符合標準，核定可聘僱外籍移工，但楊至穎說，經濟部卻認為應由農委會負責審核，導致問題卡關迄今。

中華民國農會主任林靖一也說，目前法令面均已完備，就差在經濟部不願意審查，「希望一個國家不要有兩個標準，農、漁會加工廠與一般工廠都一樣，不應有差別待遇。」

民進黨立委邱志偉表示，目前全國179家農會加工廠、6家漁會加工廠，普遍面臨缺工問題，影響工廠正常運作。儘管一般食品加工廠多年前已開放聘僱移工，但經濟部工業局卻認定，農會加工廠是人民團體，除非單獨成立公司，否則不得聘僱移工。

邱志偉進一步說，對此問題，也已邀集勞動部、經濟部、農委會3次協商，儘管勞動部已明確表明只要經濟部工業局核定聘僱移工事宜，農、漁會加工廠就可向勞動部申請移工，但經濟部卻又把球踢給農委會，強調農、漁會主管機關是農委會，因此聘僱與否應由農委會決定。

對此，與會的農委會輔導處副處長陳怡任表示，農委會的立場與勞動部一致，也就是工廠登記的輔導與管理，是由工業局認定，因此還是希望請經濟部能幫助農漁會依照勞動部訂定的特定製程行業，來進行聘僱移工的審查。

但與會的經濟部工業局副長楊伯耕強調，全案應由農委會負責收件，如果處理不來，可以再請工業局幫忙協助，「我已經多次表達這樣的立場了，我沒有推掉。」

邱志偉強調，從三次協調會各部會始終各說各話，不能勇於承擔、積極任事，他深感不滿，所以才不得不透過記者會讓行政部門知道「有政府、會做事」不是口號。他說，各部會顯然存有本位主義，如果繼續這樣下去，「有政府、會做事」永遠都只會是無法落實的口號。

(中時 )