文化部「紙本藝FUN券」8日中午12點進行抽獎，以31顆乒乓球作為生日代表，最後生日為18、30、20、9、11、6、16、4者，共計65萬90000多人中獎。

文化部統計，截至今天晚上9時截止登記，註冊登記人數破250萬人。文化部長李永得抽獎現場表示「比上次更沈重」因得獎率預計約24％，比上次的67％要低，李永得並指出至今數位藝FUN券已使用5億元，也呼籲可用於看表演、電影、出版品等，可使用至12月31日，而目前數位藝FUN券使用的前三強分別是在出版、電影和表演類。李永得表示，估算「對於業界而言至少提升、帶動2成以上業績」對藝文產業應算得上「比補助更補」。

紙本藝FUN券抽獎現場在抽出18、30、20、9四組號碼後，得獎人數已超過34萬人；接著抽出11、6號後，累積中獎人數已近50萬人，再抽出16號時，中獎人數己是58萬多人，緊逼60萬大關，李永得則是承諾最後一組號碼超出60萬的人數也會「全數買單」，最後抽出4號後，累積共65萬90000多人獲獎。

紙本藝FUN券可使用至明年2月28日。

(旺報 )