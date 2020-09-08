文化部「紙本藝FUN券」8日中午12點進行抽獎，以31顆乒乓球作為生日代表，最後生日為18、30、20、9、11、6、16、4者，共計65萬90000多人中獎。
文化部統計，截至今天晚上9時截止登記，註冊登記人數破250萬人。文化部長李永得抽獎現場表示「比上次更沈重」因得獎率預計約24％，比上次的67％要低，李永得並指出至今數位藝FUN券已使用5億元，也呼籲可用於看表演、電影、出版品等，可使用至12月31日，而目前數位藝FUN券使用的前三強分別是在出版、電影和表演類。李永得表示，估算「對於業界而言至少提升、帶動2成以上業績」對藝文產業應算得上「比補助更補」。
紙本藝FUN券抽獎現場在抽出18、30、20、9四組號碼後，得獎人數已超過34萬人；接著抽出11、6號後，累積中獎人數已近50萬人，再抽出16號時，中獎人數己是58萬多人，緊逼60萬大關，李永得則是承諾最後一組號碼超出60萬的人數也會「全數買單」，最後抽出4號後，累積共65萬90000多人獲獎。
紙本藝FUN券可使用至明年2月28日。
(旺報 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。