苗栗縣將獨步全國「技術性」取消機車2段式左轉，應苗栗縣議員聯名提案，縣府全面檢討、取消機車二段式左轉，工務處並以專案全面檢討研擬配合，並先從頭份市中華路開始，塗銷機車二段式左轉的標線、標誌，要求9月30日前完成，已引來基層員、公務人員及用路人安全疑慮。

據悉，苗栗縣議會有3名年輕議員月前提案，要求縣府全面檢討，目前縣內機車二段式左轉的存廢問題，提案中還舉了日本數據，說明機車二段式轉無助於提昇用路安全，議員並將在本月17日召開公聽會討論。

頭份市中華路沿線多個路口機車停等區將被塗銷。（謝明俊攝）

縣府工務處在議員的壓力下，開始研議全面檢討全縣須2段式左轉的路口共58處，並鎖定頭份市區內的苗124線道及中華路為試行路段，並在8月3日召集頭份市公所、苗栗縣警局、頭份警分局等單位，赴中華路沿線會勘後，發文頭份市公所必須在9月30日前，將標誌、標線有衝突部分「改善」完成，意思就要市公所將中華路沿線多個路口有機車待轉區的路面標誌，全部塗銷，如此，以後機車就可直接左轉，警方不可再對違規未2段式左轉的機車開罰。

此事傳出後，已引起基層員警、公務人員，以及許多汽車用路人的疑慮，認為在4線寬闊車道開放機車可以任意行駛內側車道及左轉，勢必會造成用路安全上疑慮，過去，也經常發生機車由外側車道逕自左轉發生事故，屆時，開放後造成機車因左轉引發車禍肇事率提高時，該由誰來負責？

汽車用路人指出，當年交通部費了多年功夫研究，決定機車二段式左轉政策，有助於汽機車分流，提高繁重路口交通安全，還實施勸導多年下，才養成機車騎士2段式左轉的觀念，如今，民意代表在毫無科學實證調查根據下，就貿然要求廢除，讓苗栗搞出獨步全國的創舉，究竟是造福民眾？還是禍害用路人？

(中時 )