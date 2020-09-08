大陸知名飲用水品牌農夫山泉今日在香港掛牌上市，開盤後該公司創始人兼董事長鍾睒睒(音同閃)馬上躍居大陸首富。他曾當過5年記者，離職後1993年創辦養生堂，白手起家，如今產業已跨足飲料、食品、保健品、生物製藥，農夫山泉正是旗下飲料品牌主力，號稱「水中茅台」，在陸天然飲用水市佔率達57.3%，年營收超過240億人民幣，就是得力於他擅於行銷。

鍾睒睒信奉「企業不炒作就是木乃伊」、「最好的行銷就是事件行銷」，早年坎坷經歷使他懂得人性，往往訴求情感，能得到共鳴，業績也快速成長。1954年出生的他，因雙親在文化大革命中被打為右派，從浙江省會杭州被下放回老家紹興，輾轉各地，還當過木匠與泥水匠學徒，文革結束因為長輩獲平反，進入浙江廣播電視體育工作，他從管理省文聯基建起步，並先後成為《江南》雜誌、《浙江日報》記者。

他在記者生涯累積資源與人脈，也認識後來的創業夥伴。1988年大陸批准成立海南經濟特區後，嗅覺敏銳的鍾睒睒決定棄媒從商，在創辦報刊、種植蘑菇等嘗試都失敗後，他從海南當地流行用特產龜、鱉煲湯得到靈感，成立養生堂藥業公司，推出龜鱉丸，搶佔市場一席之地，賺進第一桶金，隨後也陸續推出農夫山泉、母親牛肉棒等品牌。

鍾睒睒曾總結個人經驗：「小企業要發展壯大，經營種類必須有唯一性，而且必須有暴利，因為沒有規模效應能給你累積。」他長於訴求形象營造，訴諸情感，運用故事、製造事件等非典型行銷手法，例如創辦農夫山泉後，為打破以純淨水為主流的市場，他發動行銷戰，宣稱純水對健康無益，要轉而發展天然水市場，還喊出「農夫山泉有點甜」、「我們不生產水，我們只是大自然的搬運工」等經典響亮口號，一炮而紅。

早年經歷也使鍾睒睒慣於獨來獨往，同時也不畏與同行、媒體開戰，被認為是獨狼、狠角色，他幾乎不參加應酬，晚上寧可加班或讀書。另一方面，他又深知形象和重大事件是行銷良機，1998年長江洪災率先捐出超過百萬人民幣並派人前往災區慰問，2008年汶川地震他第一時間趕赴災區，返浙後在媒體聯訪時真情流露、嚎啕大哭，都為他在消費者心中贏得有別於一般商人形象。

(中時新聞網)