交通部觀光局攜手台灣千里步道協會，今（8）日舉辦「淡蘭國家級綠道」公私協力國際推廣合作備忘錄（MOU）簽署儀式，將持續匯聚民間與政府力量，攜手向國際推動兼具北台灣文化特色與環境友善精神的淡蘭國家級綠道，成為後疫情時代綠色觀光產業復甦支柱。

台灣千里步道協會2015年起倡議啟動淡蘭百年山徑長距離步道，2016年起於台灣步道日進行地方政府及中央部會首長會師和徒步活動，歷經16次平台會議、公司攜手協力建置推廣，已成為北台灣第一條長距離朝聖之路。

行政院2018年核定淡蘭百年山徑長距離步道為優先推動的3條國家級綠道之一，今年因新冠肺炎疫情致使無法出國旅遊，吸引全國各地民眾前來尋訪走讀，成為北台灣結合向山致敬、山野體驗、環境教育、文化行腳、徒步觀光、生態旅遊的最佳徒步路線。

台灣千里步道協會於2017年正式加入亞洲步道聯盟（ATN）與世界步道聯盟（WTN）2大國際組織，觀光局表示，希望未來能進一步協助媒合淡蘭古道中草嶺古道、金字碑古道、跑馬古道、暖東舊道等經典路線，與世界各國步道進行交流與友誼締結。

(時報資訊)