隨著原物料如鐵礦砂漲勢強勁且整體需求回溫，碳鋼上游廠第三季連續調漲盤價，目前鐵礦砂價格仍在高檔120美元之上強勢整理，加上第四季為傳統旺季，預期支撐第四季鋼價；中鋼(2002)、中鴻(2014)近來獲外資法人買超，帶動本周以來股價上揚，今維持高檔整理之格局。

近三天，外資連三日買超中鴻累計達7658張。外資本周一擴大買超中鋼達5619張，近三日則買超8557張。

中鋼、中鴻第三季月盤價逐月上調，並對產業後市看法仍正向，看好第四季為傳統鋼鐵業旺季，加上各國積極復工、加速推動公共工程，用鋼需求可望再優於第三季，並推升價格將續揚或支撐在一定水準。

中鋼10月及第四季盤價開高，每噸漲價500~1000元之間，平均漲幅3.36%；中鴻也全面調漲9月內銷熱、冷軋、熱鍍鋅等鋼品盤價，每噸上漲700元，外銷則依產品別和不同地區，每噸調漲30~40美元，為連續3個月開漲盤。

整體而言，中鋼、中鴻認為，雖疫情依舊存在，但應不至於讓各地需求返回鎖國封城時的低點，加上原物料端鐵礦砂價格居高不下，對市況及第四季營運仍保持樂觀。隨著鋼價逐月調漲且出貨增加，中鴻第三季可望拚轉盈，中鋼最快8月單月轉盈，第四季重返獲利軌道可期，但因上半年兩家公司均虧損，全年只能力拚小賺。

(時報資訊)