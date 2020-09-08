日前聯合報電子報報導聲稱，新黨在新任黨主席吳成典上任後，不僅調整政治路線與兩岸政策，更實行清黨，將前主席郁慕明培養的青年軍王炳忠等人開除黨工職務，新黨今日澄清，表示以上報導皆非事實。

聯合報電子報於9月5日所載《郁慕明青年軍遭新黨內鬥 王炳忠率先「走為上策」》一文，提及「新黨新任黨主席吳成典就任後，不只調整新黨政治路線與兩岸政策，也積極展開清黨，將前主席郁慕明培訓的青年軍主力，全部逐出新黨黨部。新黨內部密謀資遣青年軍王炳忠、林明正、蘇恆等人，藉此解除他們的黨工職務，嚴令禁止他們在黨部的新黨兩個大字前舉行記者會。而新黨曾發動罷免基進黨立委陳柏惟，吳成典上任後也停止相關活動。」

對此新黨表示，新黨的理念從以前的「小市民代言人，反黑金、反台獨、反特權」，主張「清廉制衡、公義均富、族群和諧、國家統一，在中國實現民族統一、民權自主、民生均富的三民主義新中國。亦主張倡議兩岸和平統一、協商一國兩制台灣方案（新黨的一國兩制方案是廢除中華人民共和國和中華民國，和平統一後建立一個政權，國號為中國）、縮小軍事編制、停止對美軍購」，從未改變，而對於榮譽主席郁慕明席於2019年新黨黨慶提到「一國兩制台灣方案」以及主張「反獨促統 和統保台 國家統一 民族復興」之目標，亦從未改變。

而為了達到這個目標，新黨黨主席吳成典表示，面對民進黨以法律相逼，面對新黨選情不佳、財務不利，不管有多少艱難，還是會堅持下去對抗台獨，反對民進黨，促成兩岸統一。而所謂新黨有選舉派與理念派的路線之爭？兩者可以並行不悖，並非講理念就不用選舉，而參與選舉也是發揚新黨理念方式之一。

新黨也表示，新黨開大門走大路，歡迎所有認同自己是中國人之十八歲以上中華民國同胞加入新黨，何來清黨之說？且截至發文時，王炳忠、林明正、蘇恆等人在新黨之辦公座位仍保留，且其上之物品均存在，三人不時仍進新黨辦公。而其他青年軍因為生計，或有離職返鄉，或有另覓他職，但在黨慶時均以義工身分回來幫忙，何來驅逐說法？

關於資遣黨工部分，新黨指出，因台北市政府勞工局規定一次資遣十人以上屬於大量資遣，須於一個月前告知，故黨部依人員重要程度，分批資遣，王等三人為最後資遣者，何來密謀資遣情事？而資遣後屬於義工，即喪失黨工身分，其理至明。

新黨也否認有嚴令禁止王炳忠等人在黨部的新黨兩個大字前舉行記者會，表示新黨屬於開放性場地，黨員向來只需申請就可以使用。青年軍要另覓場地召開記者會，係其主張因參加者有非新黨黨員。報導所謂嚴令禁止，請提出證據。且新黨於8月10日召開讓小明回家、反對李登輝安葬五指山，及9月2日反對瘦肉精美豬記者會均有邀請青年軍參加，但遭拒絕。

而對於報導中提到停止罷免基進黨立委陳柏惟，新黨也予以否認，表示吳成典於六月間還拜託台中友人提供罷免連署場地，且於全委會中關心此事進度，何來停止罷免一說？

(中時 )