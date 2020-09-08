近年來，各縣市政府爭取鐵路立體化，但立體化後的維修及保養成本，對台鐵局而言都是一筆沉重的負擔。台鐵局今日表示，7月訂頒《鐵路立體化及廊道平台建設財務虧損補償之協商機制》，未來與地方政府協商溝通補償措施時，將有所依循。

2011年後國內主要鐵路立體化工程進度。（台鐵局提供）

依據交通部2016年頒訂《鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點》規定，只要地方政府提出鐵路立體化需求，在可行性評估階段，得將台鐵局的營運、維修等後續所衍伸的成本納入評估，如果虧損需有補償機制，並取得台鐵出具的同意函。

另根據2017年6月交通部運輸研究所出版的「鐵路立體化建設對交通及都市發展之影響分析」報告，鐵路立體化工程消除平交道後，確實減少台鐵事故，惟車站及路線的營運維修成本卻大幅增加，其中，車站營運成本增加1.9至8.2 倍、維修成本增加2至10.8 倍，地下化車站成本為高架化車站成本2.1倍，至於路線成本則平均每公里增加1.5至2.0倍。

針對該作業要點，運研所建議後續修訂，建立適當補償機制，挹注台鐵財務，減少營運虧損。台鐵局也於今年7月訂頒《鐵路立體化及廊道平台建設財務虧損補償之協商機制》。

台鐵局統計，台北市鐵路地下化、台中都會區鐵路高架化、員林區鐵路高架化、高雄市鐵路地下化、高雄-屏東潮州鐵路捷運化5項已完成；台南市鐵路地下化及嘉鐵市鐵路高架化2項施工中；桃園鐵路地下化、新竹大車站計畫、嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫3項綜合規劃。

台鐵說，適用補償協商機制的是未來新的鐵路立體化，正在可行性研究的13項，樹林鐵路立體化、鶯歌鐵路立體化、竹北鐵路高架化、苗栗鐵路高架化、苗栗苑裡鎮鐵路高架化、大台中山海線路雙軌高架化、彰化鐵路高架化、斗六市區鐵路立體化、台南鐵路立體化延伸至永康、台南市新營至柳營鐵路立體化、枋寮大車站平台、宜蘭鐵路立體化、花蓮火車站至吉安干城間原線鐵路立體化。

台鐵表示，各地方所提立體化計畫，其目的更著重於活化鐵路兩側土地，然而，據運研所研究，中小型都市採用相同鐵路立體化型式時，每公里建造與營運維護成本亦與大型都會區相當，但因其運量較低，更易使台鐵局財務負擔加劇。無論立體化位於大都會區或中小型都市，都應該積極思考結合車站周邊土地整體開發規劃，方能提升計畫整體效益，並使外部效益內部化，如此亦可改善台鐵局可能面臨因立體化所導致成本增加及營運虧損之問題。透過此次建立財務虧損補償協商機制，可望提升計畫整體效益，讓台鐵局在可增益收入的原則下，配合地方推動鐵路立體化建設。

(中時 )