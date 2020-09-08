高雄市捷運R12後驛站8日中午12時驚傳隧道內電纜冒出火花，第一時間站長持滅火器前往撲滅火勢，也清空疏散正要搭車的旅客。高捷表示，火警後列車受影響、班次一度拉長10至20分鐘，12點49分已恢復正常營運。
高市消防局表示，12時7分接獲捷運公司報案，立即派十全、中華、大昌、前金分隊車9人前往搶救。根據現場人員回報，到場後火勢已經撲滅，詳細原因正再進一步釐清當中。
高捷表示，中午約12點3分，司機員駕駛列車在上行方向停於後驛站內時，發車前發現前方隧道電纜冒出火花，依照SOP程序，除通報消防隊外，該列車立即清車疏散旅客，並由站長持滅火器前往隧道滅火。
目前現場已無火花，正線調度採R10至R14單線雙向（班距20分鐘），R10以南以及R14以北採局部運轉（班距10分鐘），消防隊與高捷公司人員於現場進行檢查中，初步判斷可能為車站部分用電電纜局部破損，無任何人員財產損傷。
(中時 )
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