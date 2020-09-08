香港恒生指數8日走勢低迷，早盤最低一度至24,341點，下跌248點，創近一個月低位。中午收盤前跌幅收窄，中午收報24,450點，下跌139點，跌幅0.57％，大盤成交額834億港元。

國企指數收報9,745.45點，下跌19.37點，跌幅0.2％。

(工商 )

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