恒指午盤收跌139點 跌幅收窄 13:152020/09/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數8日走勢低迷，早盤最低一度至24,341點，下跌248點，創近一個月低位。中午收盤前跌幅收窄，中午收報24,450點，下跌139點，跌幅0.57％，大盤成交額834億港元。 國企指數收報9,745.45點，下跌19.37點，跌幅0.2％。 (工商 ) #跌幅 #收窄 #收報 #下跌 #中午 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指早盤震盪 升幅收窄 11:092020/09/08 財經 A股開高 滬指一度重回3,300點 11:232020/09/08 財經 新機拉貨 台虹8月營收雙增 10:032020/09/08 財經 華宏8月營收 面板帶旺 04:102020/09/08 證券．權證 全球傳動8月合併營收 創近22個月新高 10:202020/09/08 財經 《業績-光電》產品轉換期 觸控雙雄8月營收下滑 07:442020/09/08 財經 亞德客-KY8日起密集法說會 股價震盪走高 10:312020/09/08 財經 杏一醫療迎旺季！8月營收年成長12.74% 09:412020/09/08 財經 營收快報 華立8月、前八月 雙創新高 04:102020/09/08 證券．權證 鴻海8月營收 今年高點 04:102020/09/08 證券．權證 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 產業新聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 遭美無情封殺 華為：陸也能把蘋果趕出去 但沒這麼做 - 財經 銅板股夯 法人愛、散戶搶著沖 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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