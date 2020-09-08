上月28日館長陳之漢遭槍擊，不少政治人物紛紛到醫院探視，包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，前立委黃國昌則出任館長律師，要查出槍擊案真相。其中，民進黨立委高嘉瑜在探視館長後，網路聲量成長最多，而另一名「魚湯立委」則因低調慰問，討論並不多。

館長遭槍擊住院，委任黃國昌擔任律師，希望能查出真相。侯友宜前去探視，柯文哲也親赴醫院與主治醫師討論病情，立委王定宇、陳柏惟則一同前往探視。

台北市長柯文哲到醫院探視館長，與主治醫師討論病情。（圖／摘自飆捍臉書）

館長委任黃國昌當律師，要查出真正的真相。（圖／摘自飆捍臉書）

立委高嘉瑜現身病房獻唱，祝福館長。（圖／摘自飆捍臉書）

歌聲別具特色的高嘉瑜也到醫院慰問，並獻唱《隱形的翅膀》，讓館長忍不住在臉書表示「我……我……我我……我傷好很多了……謝謝……」。立委林淑芬也帶了魚湯前去探視，但關注度不如其他人。

《網路溫度計》透過數據分析，在所有探視過館長的政治人物中，高嘉瑜聲量成長最多，有40.2%，第二名為陳柏惟18.59%，黃國昌18.36%排第三，其次為侯友宜（9.35%）、林淑芬（6.76%）、柯文哲（6.35%）。

至於聲量人氣王，同樣也是高嘉瑜以1萬1949筆居冠，其次為黃國昌5258筆、侯友宜2967筆、柯文哲2675筆、陳柏惟1895筆、林淑芬819筆。

另外，總統蔡英文也送上水果禮盒慰問，副總統賴清德派人送上親筆卡片，高雄市長陳其邁也在第一時間打電話關心。

立委王定宇、陳柏惟則一同前往探視館長。（圖／摘自飆捍臉書）

館長遭槍擊住院，立委林淑芬低調送魚湯慰問。（圖／摘自飆捍臉書）

(中時新聞網)