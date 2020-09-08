圖為台北市長柯文哲探視館長。(擷取自飆捍臉書)

網紅「館長」陳之漢日前遭槍擊，仍住院休養中，不分藍綠白的政治人物都前往探病，包括新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、民進黨立委高嘉瑜等人，蔡英文總統亦送水果慰問。對此，國民黨文傳會副主委王鴻薇感嘆表示，因公殉職的北市抽水站技工周日公祭無人關心，而館長遭槍擊本該凸顯治安問題，各政黨政治人物卻急著送暖，「聲量聲量，政治人物追求至此，人的價值到底何為貴？何為重？」

王鴻薇在臉書指出，周日，台北市因公殉職的抽水站技工齊金祥舉行公祭典禮，儀式莊重肅穆。她以為這樣因公而身故的基層英雄，至少台北市府應該出動副市長級前往哀悼，事實上「並沒有」。

她說看到媒體人王尚智寫了一篇館長病房「上山朝拜」傳，心有同感。台灣的官場，要的只是媒體鎂光燈，要的是聲量，所以聲量在哪裡，大官在哪裡。

館長當街被槍擊，突顯的應該是治安問題。王鴻薇感嘆表示，大家有討論治安問題嗎？更多的是各政黨政治人物如何向館長送暖，而館長也不令人失望的創造政治人物聲量。一位在颱風來臨時，以身殉職的技工呢？她說台北市長柯文哲事後追贈優秀員工獎，以告慰齊先生在天之靈。至於昨天的公祭，別說其他政治人物，就是台北市副市長層級也未看到。「聲量聲量，政治人物追求至此，人的價值到底何為貴？何為重？」

(中時新聞網)