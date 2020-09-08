為加速國家人權委員會正常運作，監察院今天決議撤回5月函送立法院的監察法部分條文修正草案，正式通過「監察院國家人權委員會職權行使法」草案，賦予人權會個案調查、訪查、國家巡查等調查工具。人權會副主委高涌誠表示，為政治受難者平反是人權會的工作類型之一，但「監察院屬於被動角色，不會像促轉會主動出擊」。

「監察院國家人權委員會職權行使法（草案）」條文共13條，除明定國家人權委員會處理案件應依正當法律程序及比例原則，同時規定處理陳情案件必要時得進行調解，依職權或陳情進行案件調查、訪查或系統性之國家詢查時，得要求政府機關（構）、私法人或私人團體協助配合；各級政府機關（構）因涉及人權侵害事項，必要時得協助人民提起司法救濟及聲請參加訴訟。

監察院院會8日通過「國家人權委員會職權行使法草案」，會中也通過「監察法」第26條修正草案，賦予調查中案件得適度公開之法源，盼監院能進一步走向公開透明。國家人權委員會副主委高涌誠說明，未來替政治受難者平反也會是人權會工作重點之一，在促轉會落幕前雙方會以業務聯繫、軟性協作方式合作，避免疊床架屋問題。（鄧博仁攝）

監察院長陳菊上任後，期許監院能更加公開透明，上午院會也通過監察法第26條修正案，為保障人民知的權利，將現行有關調查人員對外不得宣洩的規定增訂但書，使與「公共利益」或「人權保障」有關者「例外得公開」，使得監察職權的行使更臻完善。

國家人權委員會副主委高涌誠說，經過兩週密集充分討論，上午院會順利通過這兩項法案，曾擔任過立委的監委對於監察權的行使，認為要符合「正當法律程序」與合乎「比例原則」，這點和5月提出的監察法修正案版本差異最大。另外，院會中也通過人權會諮詢顧問遴聘辦法，希望外聘顧問多元思考。

高涌誠解釋，人權會的行使屬於軟性性質，希望不要騷擾到私人單位，若涉及私人的話，比較可能針對大企業中出現的制度系統性侵害，因此，主要以公部門為主，日後再訂定相關子辦法，至於糾正、彈劾則回歸常設委員會處理。

高涌誠指出，未來人權會除了「個案調查」外，為呼應巴黎原則，人權會可主動「訪查」監獄、長照收容機構、精神病院等拘束人民自由權的機關，另參採紐澳法律，針對國家普遍系統性人權問題，可透過問卷、焦點座談、專家訪談、公聽會等形式，進行「國家巡查」。

高涌誠表示，人權會的職權和傳統監察權專挑行政違失不同，要和行政機關協作，目前已有政治受難者投訴無法透過促轉會得到平反，這就適合人權會處理，由監委重新調查無法救濟到的部分。不過，高並不認同以促轉會常設化來形容人權會，他強調，「監察院屬於被動角色，不會像促轉會主動出擊」。

高涌誠進一步說明，促轉會調查不義遺址，但人權會關注人權教育交流與落實人權文化，人權會不僅關注政治受難者，也關心其他人權問題，比如大埔徵地拆除張藥房等居住正義。

(中時 )