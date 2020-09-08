湖人在G2打敗火箭扳平戰局之時，詹姆斯(LeBron James)的英雄演出或許讓一些反對者改觀了？被視為「頭號詹黑」的美國球評貝勒斯(Skip Bayless)，居然意外推文誇讚詹姆斯。

「詹姆斯，關鍵先生。」「守得好，老詹。」「詹姆斯那記灌籃猛到他們可以直接結束比賽，判定湖人獲勝了。」

球迷看到貝勒斯的發文不免目瞪口呆，詢問他是被盜帳號了嗎？「貝勒斯居然誇獎詹姆斯，這已經不是我們原來居住的世界了。」貝勒斯過去十多年特別愛酸詹姆斯，他的名聲一部分來自於此，推特有近300萬追隨者。2016年貝勒斯被FOX體育挖角去開評論節目，繼續他的「黑詹事業」。

不過貝勒斯稱讚詹姆斯似乎另有原因，他好像從以前就更討厭火箭隊韋斯布魯克(Russell Westbrook)，故意把他叫成「Westbrick」(韋磚)。他強調詹姆斯應該好好感謝韋磚，「他是湖人的幸運星。」因為他拖累火箭才讓湖人有機會贏球。

至於快艇G3驚險擊敗金塊，這場比賽對於貝勒斯就比較無感了，兩邊都沒有他討厭的球員，快艇主將里歐納德(Kawhi Leonard)、保羅喬治(Paul George)賽後都獲得他的讚賞。

(中時新聞網)