翁馨儀2013年和張菲兒子張少懷奉子成婚，陸續生下一男一女，據悉讓張菲開心升格當阿公，更大手筆包了2個100萬紅包給媳婦，讓外界直呼好羨慕，未料翁馨儀最近在IG寫道：「不小心又多養一個孩子」，讓外界推測是否又懷有第三胎。

翁馨儀婚後生下一雙兒女，獲得張菲兩個百萬大紅包，對此她強調並非為了錢才生小孩，更放話自己不會再生了，沒想到近來竟寫道：「我一個不小心又多養一個孩子，明明說了，我絕對不要生第三胎」，正當大家要恭喜三度當媽時，發現第三個小孩原來是近來領養的狗女兒「瑪麗」，接著表示：「沒想到我還是養了第三位baby，連鬧鐘都不用，更不怕櫻桃上學遲到，因為瑪麗早上6點就會把我叫醒」。

翁馨儀表這隻米克斯是被人棄養丟在路上，好在有愛心的朋友把狗帶回家，才讓她有機會領養到，更強調「你被棄養沒關係，我們養你一輩子」，也呼籲所有人能正視「領養代替購買」的觀念。

對此網友也留言表示：「太可愛了，期待未來小瑪麗的日常」、「狗狗超可愛的，現在會一輩子幸福了」、「期待小瑪麗在栗櫻宅的生活記錄」。

(中時新聞網)