中租企業旗下中租投顧去年攜手德意志資產管理（DWS），合作引進「中租WISEGO」智慧理財服務，自去年4月上線以來已逾1年。據中租投顧統計，截至8月底整體平均績效達約10～15％、正報酬比率達約90～95％，繳出亮眼佳績。

「中租WISEGO」整合德意志資產管理頂尖技術，經中租投顧在地化客戶服務，讓享有頂級服務的門檻降至3萬元起，即可自動投資一籃子基金，並依據投資目標設定，由19個投資組合模型中挑選最合適的一組，給予最符合投資人理財需求的投資建議。

中租投顧副總經理蘇皓毅指出「中租WISEGO」可因應市場趨勢變化建議資產配置調整，在每季自動通知後經投資人一鍵同意即可自動套用，大幅減少人工操作，達到完善投資管理及自動化投資管理。

蘇皓毅認為，因應科技趨勢發展，除了傳統投資人自行下單外，智慧理財服務相對提供自動化與目標導向的投資服務，能快速了解適合自身的資產配置與定期建議投資組合調整，非常適合沒有時間研究市場的投資人。

蘇皓毅表示，雞蛋不要放在同個籃子裡、建議做好資產配置才能有效分散投資風險，自動化管理服務包括每日追蹤與至少每季自動通知的「再平衡建議」，可將投資組合配置至最適當狀態。

(時報資訊)