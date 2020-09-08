栗正傑臉書。（摘自栗正傑臉書）

中印日前再度爆發邊界衝突，媒體報導，解放軍與印度部隊在拉達克的班公湖（Pangong Lake）岸對峙，印度鳴槍示警，要解放軍不要越界，情勢十分緊張。對此，退將栗正傑認為，高山作戰後勤補給困難，除非印軍頭殼壞去，否則這只是美國總統大選前的一場軍事秀而已！

微信公號「中國軍網」8日淩晨約2點時，發佈了《西部戰區新聞發言人就印軍再次非法越線挑釁發表談話》。解放軍西部戰區新聞發言人張水利說，印軍7日非法越界，進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山區。他指出，印軍在行動中，悍然對前往交涉的中方邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，而中國邊防部隊被迫採取應對措施，穩控當地局勢。

對此，栗正傑在臉書發文指出，據媒體報導中印邊界已經開了第一槍，而且滿坑滿谷印藏聯軍的坦克部署中國境內，似乎兩國即將開打，但就軍事行動而言如果兩國開打，印軍恐怕贏不了面子還輸了裡子。

栗正傑更指出，回顧1962年中印戰爭，解放軍雖大獲全勝但卻單方面宣布停火並主動從實控線後撤20公里與印軍脫離接觸還導致中國損失數千平方公里領土，在軍事上主要的原因就是高山作戰後勤補給困難，不撤回後勤區，戰力將迅速下降，戰史上法國拿破崙與德國希特勒兩次入侵俄國，最後都因冬天嚴寒，部隊無法獲得補給而落得慘敗。

栗正傑直言，現代戰爭，武器裝備日益精良，其鈍重性更大，印軍滿坑滿谷的戰車，不要說開戰，光每天保持妥善的保養油料與零附件就相當龐大，如果開戰要用的彈藥更是驚人，解放軍如果不跟你打，拖到下個月，高山進入嚴寒，試問印度大軍要多少後勤錙重才能維持下去？如果主動求戰，愈前進海拔愈高，地形補給愈困難，到時是否重蹈拿破崙與希特勒覆轍？因此除非印軍頭殼壞去，否則這只是美國總統大選前的一場軍事秀而已！

(中時新聞網)