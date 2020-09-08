陸機頻繁擾台，蔡英文總統今天表示，她致力加速提升不對稱戰力的發展、強化國防，也在規劃後備動員制度的改革。但我們仍需要各國協助。呼籲印太等區域理念相同國家應討論一個架構，以持續合作維護戰略秩序，嚇阻片面侵略行為。

蔡英文今天上午出席「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話開幕典禮」表示，這波疫情，我們學到最重要的一課是，臺灣在疫情之下能成為世界上最安全的地方，同時，又不失對民主自由的堅持。

台灣透過公私部門的通力合作，迅速提高口罩的產能，目前是全球第二大口罩生產國，現在日產2000萬片。蔡英文表示，這項成果讓我們可以捐贈超過5100萬片口罩給80多個國家。從美國白宮、歐洲街頭、日本到世界各地，標記「臺灣製」的口罩隨處可見。

她說，「臺灣可以幫忙」是我們支持全球抗疫的座右銘。因為，我們衷心相信「自助助人、助人人助」，當我們面臨印太區域嚴峻的安全挑戰時，這也是我們必須堅持的重要信念。

蔡英文強調，臺灣站在捍衛民主，防止集權入侵的最前線。我們對民主及其價值的承諾不會動搖。身為臺灣總統，她致力於加速提升不對稱戰力的發展，以強化我們的國防。我們也正在規劃後備動員制度的改革。

臺灣對自己的國防有無可推卸之責，政府依據當前的軍事威脅程度增加了國防預算。但她認為，沒有任何國家可以獨力達成維護區域和平、繁榮及安全的目標，而是需要廣泛的通力合作。「在這方面，我們需要各國的協助，這也是我們可以互相協助的地方」。

蔡英文表示，近來南海迅速攀升的軍事化、臺灣海峽和東海日益猖獗的「灰色地帶活動」，以及對各國和企業的外交脅迫，在在都破壞了印太區域的穩定。香港最近發生的事情告訴我們，如果我們不能齊心協力予以保護，自由很容易就會流失。

她呼籲，印太等區域理念相同的國家和民主友人應討論一個架構，以持續合作維護戰略秩序，嚇阻片面侵略的行為。我們需要一個鼓勵合作、透明的戰略秩序，透過對話而非戰爭威脅來解決問題。我們需要一個既能避戰，又能清楚傳達我們決心悍衛民主的戰略。

蔡英文表示，上周，捷克參議院議長訪臺期間，美國在台協會主辦「重組供應鏈：促進理念相近夥伴間之韌性論壇」，歐盟、日本、捷克及臺灣都派代表與會，會中討論重整全球供應鏈，布建於國內或理念相近經濟體中的必要性。最重要的是，必須確保供應鏈安全無虞，不受政治要脅。

蔡英文強調，這象徵共享價值夥伴共譜合作的新篇章，以及印太和全球以規則為基礎的新局。此一聯盟將捍衛我們最珍視的自由、安全、人權和民主價值。疫情終將過去「我相信我們為打造一個自由、開放、繁榮區域所集結的凝聚力，將持續驅動未來的發展」。

(中時 )